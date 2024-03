DWD Bewölktes Wetter in Rheinland-Pfalz und Saarland

Das Wetter bleibt zu Beginn der neuen Woche durchwachsen in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Viele Wolken und gebietsweise Regen werden die Tage von Montag bis Mittwoch bestimmen, wie der Deutsche Wetterdienst am Sonntag in Offenbach mitteilte. Vereinzelt könne es auch zu Sprühregen und Nebel kommen. Die Höchsttemperaturen liegen dabei laut DWD zwischen 9 und 13 Grad, im höheren Bergland zwischen 6 und 8 Grad. In der Eifel könne es am Dienstag bei minus 1 Grad auch leichten Frost geben.