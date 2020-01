Bewölkte Tage und frostige Nächte erwartet

Die Saarschleife, aufgenommen vom Aussichtspunkt „Cloef“ in Orscholz. Foto: Oliver Dietze/dpa/Archivbild.

Offenbach In Rheinland-Pfalz und dem Saarland steht ein überwiegend trübes Wochenende bevor. Das teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag in Offenbach mit.

Nach Angaben der Meteorologen beginnt der Freitag nebelig-trüb bei Temperaturen von bis zu vier Grad. Später am Tag kann sich im höheren Bergland auch mal die Sonne zeigen, in tieferen Lagen gibt es nur örtlich kurze Auflockerungen. Überwiegend bleibt es bedeckt und trocken. In der Nacht zu Samstag gehen die Temperaturen auf bis zu minus vier Grad zurück und es kann stellenweise wieder nebelig werden. Auf den Straßen ist mit Glätte zu rechnen.