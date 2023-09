Agrar Bewerberinnen um Amt der Weinkönigin bereiten sich vor

Die zwölf Frauen sind oder waren Weinkönigin oder Weinprinzessin eines deutschen Anbaugebiets. Sie treten an diesem Samstag (16.00 Uhr) in Neustadt zu einer Vorentscheidung an. Einer 70-köpfigen Jury müssen sie unter anderem Fragen rund um den Wein und den Umgang damit beantworten. Fünf der jungen Frauen qualifizieren sich für das Finale am 29. September in Neustadt.