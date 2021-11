Bewerber für CDU-Bundesvorsitz stellen sich Landespartei vor

Das Logo der CDU leuchtet. Foto: Michael Kappeler/dpa/Symbolbild

Mainz Die drei Bewerber für den Bundesvorsitz der CDU stellen sich in der kommenden Woche den Fragen der Parteimitglieder in Rheinland-Pfalz. Dazu sind drei Veranstaltungen in einem digitalen Format geplant, wie die rheinland-pfälzische CDU-Landeschefin Julia Klöckner und der Landeschef der Jungen Union, Jens Münster, am Freitag mitteilten.

Den Auftakt macht demnach Helge Braun am nächsten Dienstag (30.11./18.00 Uhr), einen Tag später folgt Friedrich Merz (1.12./16.00 Uhr). Zum Abschluss ist Norbert Röttgen am Donnerstag (2.12./17.30 Uhr) an der Reihe.

Am 4. Dezember beginnt die Mitgliederbefragung über den neuen CDU-Vorsitzenden und Nachfolger von Armin Laschet. Am 21. und 22. Januar 2022 soll der neue Vorsitzende dann nach Angaben der CDU Rheinland-Pfalz auf einem Online-Parteitag gewählt werden.