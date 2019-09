Beweisaufnahme im Prozess um Messerattacke geschlossen

Bad Kreuznach Der Prozess um die aufsehenerregende Messerattacke auf eine schwangere Frau in einer Bad Kreuznacher Klinik nähert sich seinem Ende. Am Dienstag schloss der Vorsitzende Richter Folkmar Broszukat vor dem Landgericht Bad Kreuznach die Beweisaufnahme.

Er soll die Schwangere damals in einem Krankenhauszimmer mit einem Messer attackiert und schwer verletzt haben. Ihr Leben konnte mit einer Notoperation gerettet werden, das Kind der beiden starb in der Nacht danach. Ihm wird versuchter Mord unter anderem in Tateinheit mit Schwangerschaftsabbruch vorgeworfen. Der Mann wird auch beschuldigt, mit der Frau im Juli 2018 in seiner Wohnung in Biblis gegen ihren Willen ungeschützten Geschlechtsverkehr gehabt zu haben. Ob das Kind dabei gezeugt wurde, ist nach früheren Angaben der Anklage unklar.