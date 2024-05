Tarife Bewegung im Ringen um Löhne im privaten Busgewerbe

Im Ringen um die Löhne im privaten Busgewerbe in Rheinland-Pfalz gibt es Bewegung. Das Mobilitätsministerium kündigte am Freitag in Mainz nach einem Runden Tisch mit den Beteiligten an, bis zum Sommer des laufenden Jahres Modelle für einen ÖPNV-Index zu präsentieren. Der Index soll unter anderem für einen flexibleren Ausgleich von Personalkosten durch Zuschüsse aus öffentlicher Hand sorgen.