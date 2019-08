Bewaffneter Überfall auf Tankstelle: Täter fliehen unerkannt

Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/Archivbild.

Bruchmühlbach-Miesau Maskiert und mit einer Pistole bewaffnet haben zwei Männer in Bruchmühlbach-Miesau (Kreis Kaiserslautern) ein Tankstelle überfallen. Sie bedrohten am späten Dienstag den Kassierer und erbeuteten mehrere Hundert Euro, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

