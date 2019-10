Bewaffneter Täter erbeutet Geld und verletzt Verkäuferin

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: Friso Gentsch/dpa.

Ludwigshafen Ein bewaffneter Täter hat bei einem Raubüberfall auf einen Kiosk in Ludwigshafen Bargeld erbeutet und eine Mitarbeiterin verletzt. Nach dem Überfall am Freitag fahndete die Polizei auch am Samstag noch nach dem Unbekannten, wie ein Polizeisprecher sagte.

