Mann rief „Allahu akbar“ : Zweite Festnahme nach versuchtem Messerangriff in Metz

Zweite Festnahme nach versuchtem Messerangriff in Metz

Metz/Saarbrücken In Metz ermittelt die Kripo gegen einen mit einem Küchenmesser bewaffneten Mann. Er soll Polizisten bedroht, dabei „Allahu akbar“ (Gott ist groß) gerufen haben.

Der Vorfall ereignete sich am Sonntag im Stadtteil Borny. Polizisten schossen auf den 29-Jährigen. Nach einem Agenturbericht wurde er verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Gegen ihn wird wegen versuchten Mordes an den Beamten ermittelt.