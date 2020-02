Bewaffneter Ladendieb nach Verfolgungsjagd festgenommen

Ein Polizist steht mit dem Rücken zu einem Streifenwagen. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Archivbild/dpa.

Wittlich Ein mit einem Messer bewaffneter Ladendieb ist am Samstagnachmittag in Wittlich festgenommen worden. Der Mann hatte in einer Drogerie etliche Parfümfläschchen in einen mitgebrachten Rollkoffer gesteckt, wie die Polizei weiter mitteilte.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Von dpa