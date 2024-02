Prozess Bewährungsstrafe nach Fenstersturz einer Jugendlichen

Der Anklage zufolge soll die junge Frau im Sommer 2023 in Pirmasens in alkoholisierten Zustand einer damals 17-Jährigen mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Die ebenfalls alkoholisierte Frau sei aus dem Fenster gestürzt, auf ein fast vier Meter tiefer liegendes Geländer aufgeschlagen und auf den mehr als sechs Meter tiefer liegenden Boden gefallen, hieß es. Sie zog sich eine Bisswunde an der Zunge sowie Prellungen und Schürfungen zu.