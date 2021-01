Bewährungsstrafe für Homburger Oberbürgermeister gefordert

Saarbrücken Seit zwei Jahren beschäftigen sich Gerichte mit der „Detektiv-Affäre“ um den Oberbürgermeister von Homburg. Jetzt steht der Revisionsprozess vor dem Ende. Nächste Woche soll das Urteil fallen.

Im Untreue-Prozess gegen den suspendierten Homburger Oberbürgermeister Rüdiger Schneidewind (SPD) hat die Staatsanwaltschaft eine Haftstrafe von neun Monaten auf Bewährung gefordert. Der Verteidiger beantragte am Mittwoch vor dem Landgericht Saarbrücken einen Freispruch. Schneidewind war bereits im Februar 2019 vom Landgericht zu 15 Monaten auf Bewährung verurteilt worden, das Urteil wurde jedoch aufgehoben.

Nach Überzeugung der damaligen Kammer hat der 52-Jährige in der sogenannten Detektiv-Affäre im Jahr 2015 Mitarbeiter des Baubetriebshofs überwachen lassen, ohne den Stadtrat zu informieren. Die Detektei hatte der Stadt rund 328 000 Euro in Rechnung gestellt. Der Oberbürgermeister war aber nur zu einer eigenständigen Auftragsvergabe bis 25 000 Euro berechtigt. Zu den Vorwürfen gehört auch angebliche Schwarzarbeit von Mitarbeitern. Der Bundesgerichtshof (BGH) hob das Urteil vor einem Jahr auf, Ende November rollte das Landgericht in Saarbrücken das Verfahren neu auf.