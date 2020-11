Bewährungsstrafe für Hauseigentümer nach tödlichem Brand

Saarbrücken Vier Menschen starben, als eine Frau vor drei Jahren ein Feuer in einem sechsstöckigen Haus in Saarbrücken legte. Drei von ihnen könnten wohl noch leben, wären die Brandschutztüren richtig angebracht worden. Nun wurde der damalige Hauseigentümer verurteilt.

Rund drei Jahre nach einem Brand mit mehreren Toten in Saarbrücken ist der damalige Eigentümer des Gebäudes zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und zehn Monaten und einer Geldauflage von 100 000 Euro verurteilt worden. Das Landgericht Saarbrücken befand den 38-Jährigen am Mittwoch der fahrlässigen Tötung in drei Fällen und der fahrlässigen Körperverletzung in drei Fällen jeweils durch Unterlassung für schuldig. Das Urteil ist rechtskräftig. Der Mann hat das Haus nach eigenen Angaben inzwischen verkauft.