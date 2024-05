Amtsgericht Ludwigshafen Bewährung in Prozess um Gefangenenbefreiung

Der 21 Jahre alte Bruder des Häftlings gestand, unter anderem bei der Befreiung am 14. Dezember 2023 am Klinikum Ludwigshafen mit einer Schreckschusspistole in die Luft geschossen und mit seinem Bruder auf einem Motorroller davongerast zu sein. Eine 24-jährige damalige Mitarbeiterin der Justizvollzugsanstalt (JVA) räumte ein, ein Liebesverhältnis mit dem Häftling begonnen und ihm im Gefängnis ein Mobiltelefon zugesteckt zu haben. Während der Flucht mietete sie zudem Hotelzimmer und Fahrzeuge. Der Geflüchtete und sein Bruder waren etwas mehr als zwei Wochen später in einem Hotel in Weinheim nahe Heidelberg festgenommen worden.