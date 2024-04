Kommunen Bevölkerungszahl in Rheinland-Pfalz bis 2040 stabil

Wie groß die Unterschiede bei der Altersstruktur in der Bevölkerung sind, zeigt das sogenannte Medianalter. Dieser Wert teilt die Bevölkerung in eine jüngere und eine ältere Hälfte ein. In Rheinland-Pfalz sei mit einem Anstieg dieses Wertes um 1,4 auf 48,3 Jahre zu rechnen. Damit werde dieser Wert 2040 um gut ein Jahr höher liegen als in Deutschland insgesamt.