Bevölkerungszahl in Rheinland-Pfalz auf Höchststand

Bad Ems Mit mehr als 4,1 Millionen war die Einwohnerzahl in Rheinland-Pfalz Ende 2021 so hoch wie nie zuvor im Bundesland. Das geht aus einer am Freitag veröffentlichten Schätzung des Statistischen Landesamtes hervor.

Wie die Schätzung weiter ergab, ist die Einwohnerzahl in kreisfreien Städten im Bundesland seit 2011 stärker gestiegen als in Kreisen. Am stärksten wuchs die Bevölkerung demnach im Vergleich zu 2011 in der zweitgrößten Stadt Ludwigshafen (plus 9,0 Prozent) und in der Landeshauptstadt Mainz (plus 8,5 Prozent).