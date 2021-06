Bevölkerung von Rheinland-Pfalz um 4500 Menschen gewachsen

Bad Ems Die Bevölkerung in Rheinland-Pfalz ist 2020 etwas größer geworden. Zum Jahresende lebten hier rund 4,1 Millionen Menschen und damit etwa 4500 mehr als 2019, wie das Statistische Landesamt in Bad Ems am Mittwoch mitteilte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Die Bevölkerungszahl in Rheinland-Pfalz sei im neunten Jahr in Folge gestiegen und erreiche somit einen neuen historischen Höchststand.

Ein Grund für den Anstieg ist laut den Angaben, dass mehr Menschen im Jahr 2020 zu- als fortgezogen sind. Der sogenannte Wanderungsüberschuss von 17.300 Personen sei durch die Pandemie geringer als im Vorjahr (20.400 Personen) ausgefallen. Dennoch habe das Wanderungsplus das Geburtendefizit von 11.500 Menschen ausgeglichen. Diese Zahl ergibt sich aus der Differenz zwischen Geburten und Sterbefällen.