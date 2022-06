Statistik : Bevölkerung in Rheinland-Pfalz auf 4,1 Millionen gestiegen

Bad Ems Die Bevölkerung in Rheinland-Pfalz ist im Jahr 2021 auf mehr als 4,1 Millionen Menschen gestiegen. Da mehr Menschen zu- als fortgezogen sind, wurde das Geburtendefizit übertroffen, wie das Statistische Landesamt in Bad Ems am Mittwoch mitteilte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Insgesamt wuchs die Bevölkerung um 11 900 Menschen. Den Angaben zufolge stieg der Zuzug um fünf Prozent gegenüber dem Vorjahr.

2021 verließen knapp 114 800 Menschen Rheinland-Pfalz, rund 135 500 ließen sich neu im Land nieder. Dieser sogenannte Wanderungsüberschuss von rund 20 700 Personen sorgte für das Bevölkerungsplus. Die Geburtenrate lag erneut unter der Zahl der Sterbefälle. Die Zahl der Zuwanderungen aus dem Ausland stieg gegenüber dem Vorjahr um rund sechs Prozent, hieß es.

© dpa-infocom, dpa:220615-99-674395/2

(dpa)