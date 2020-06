Bettwäsche überführt Einbrecher in Worms

Eine Person bricht in eine Wohnung ein. Foto: Nicolas Armer/dpa/Symbolbild

Worms Ein Bettbezug hat einen Einbrecher in Worms auffliegen lassen. Wie die Polizei am frühen Dienstagmorgen mitteilte, war der 40-Jährige in der Nacht in eine Wohnung eingebrochen. Als die Bewohnerin das bemerkte, rief sie ihren Lebensgefährten an.

Weiterleiten Drucken Von dpa