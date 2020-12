Bettel begibt sich nach Kontakt mit Macron in Quarantäne

Xavier Bettel, Premierminister von Luxemburg. Foto: Johanna Geron/Reuters Pool/AP/dpa/Archivbild

Luxemburg Luxemburgs Premierminister Xavier Bettel hat sich nach dem positiven Corona-Test bei Frankreichs Präsident Emmanuel Macron vorsichtshalber in Quarantäne begeben. Bettel und Macron hatten sich am Donnerstag und Freitag vergangener Woche beim EU-Gipfel in Brüssel getroffen.

