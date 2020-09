Betrunkener von Baukran geholt: Per Haftbefehl gesucht

Ein Polizist steht im Regen vor einem Streifenwagen dessen Blaulicht aktiviert ist. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Illustration

Pirmasens Ein betrunkener Mann ist in Pirmasens von der Feuerwehr von einem Baukran geholt worden. Wie sich herausstellte, sei der Mann in Baden-Württemberg per Haftbefehl gesucht worden, teilte die Polizei am Samstag mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Dabei gehe es um Körperverletzungsdelikte. Der Mann ist demnach festgenommen worden.