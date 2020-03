Betrunkener rast in parkendes Auto: Mann schwer verletzt

Ein Rettungswagen mit eingeschaltetem Blaulicht im Einsatz. Foto: picture alliance/dpa/Symbolbild.

Trier Ein betrunkener Autofahrer hat in Trier zwei Verkehrsunfälle mit einem lebensgefährlich Verletzten verursacht. Der 27-Jährige habe in der Nacht zum Freitag zunächst eine Verkehrsinsel touchiert, sei jedoch von der Unfallstelle geflüchtet und kurze Zeit später mit hoher Geschwindigkeit frontal gegen ein anderes Auto gekracht, teilte die Polizei am Morgen mit.



Es sei 22 Meter weit geschoben worden. In dem geparkten Wagen hätten demnach zwei Menschen gesessen, die von der Feuerwehr geborgen werden mussten. Ein 30 Jahre alter Mann wurde lebensgefährlich verletzt, eine 23-Jährige schwer. Sie kamen in Krankenhäuser.