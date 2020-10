Betrunkener Radfahrer versteckt sich im Gebüsch vor Polizei

Ein Polizeiwagen mit eingeschaltetem Blaulicht. Foto: Carsten Rehder/dpa

Kaiserslautern Ein betrunkener Radfahrer hat sich auf der Flucht vor der Polizei in einem Gebüsch versteckt. Die Polizisten fanden den Mann jedoch rasch und nahmen ihn fest. Sie hatten ihn in der Nacht zum Samstag anhalten wollen, weil er in Schlangenlinien durch Kaiserslautern fuhr.

