Betrunkener Radfahrer mit offenem Haftbefehl festgenommen

Neuwied Die Polizei hat einen betrunkenen Fahrradfahrer wegen eines offenen Haftbefehls in Neuwied festgenommen. Eine Frau meldete am Samstagabend einen schwankenden Radfahrer mit Bierdose in der Hand der Polizei, wie die Beamten mitteilten.

Bei der anschließenden Verkehrskontrolle habe sich herausgestellt, dass der 38-Jährige mehr als nur das eine Bier getrunken hatte - ein Alkoholtest ergab 1,42 Promille.

Die Polizisten fanden den Angaben zufolge auch Drogen bei dem Mann, der laut eines Polizeisprechers bereits polizeibekannt war. Der offene Haftbefehl habe wegen einer Ansammlung von Ordnungswidrigkeiten ausgestanden. Der 38-Jährige soll mehrere Geldstrafen nicht bezahlt haben. Die Polizei brachte den Mann in ein Gefängnis.