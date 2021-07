Betrunkener LKW-Fahrer fährt Laterne um

Alsheim/Worms Ein betrunkener Lastwagenfahrer hat in Alsheim (Kreis Alzey-Worms) einen Laternenmast umgefahren und sich dann beim Aussteigen aus dem Fahrerhäuschen verletzt. Der 59-Jährige hatte am Dienstagmorgen zunächst vergeblich versucht, rückwärts an die Laderampe eines Einkaufsmarktes heranzufahren und prallte beim Rangieren mit seinem LKW gegen den Mast, wodurch dieser umknickte, wie die Polizei am Mittwoch in Worms mitteilte.

Als der Mann aussteigen wollte, sei er aus der Fahrerkabine gestürzt und habe sich eine Prellung am Kopf zugezogen. Er sei in ein Krankenhaus gekommen. Ein Alkoholatemtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Gegen den Mann sei ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden.