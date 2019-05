Betrunkener Lastwagenfahrer nach Verfolgungsjagd in Haft

Das Blaulicht eines Streifenwagens der Polizei. Foto: Stefan Puchner/Archiv.

Saarburg Ein betrunkener Lastwagenfahrer hat sich in Saarburg eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert - zunächst auf Rädern, dann zu Fuß. Der Mann sei am Montag mit einem Lastwagen, auf dessen Ladefläche zwei Schrottautos übereinander gestapelt waren, durch die Stadt in Rheinland-Pfalz gefahren, teilte die Polizei mit.

Zunächst hatten sich Zeugen bei der Polizei gemeldet, weil sie fürchteten, der Lastwagen könnte wegen der Ladung und der riskanten Fahrweise des Mannes umkippen.