Betrunkener Lastwagenfahrer bleibt auf Feld stecken

Wittlich Mit rund drei Promille Alkohol im Blut ist ein Lastwagenfahrer mit seinem Sattelschlepper in einem Feld nahe Giesdorf in der Eifel steckengeblieben. Nach einem missglückten Wendemanöver behinderte das Gespann in der Nacht zum Dienstag für mehrere Stunden den Verkehr auf der Landesstraße 5 Richtung Schönecken, wie die Polizei mitteilte.

Der 40-Jährige habe sich nach eigenen Angaben auf dem Weg von Norddeutschland nach Südfrankreich verfahren und sei in einen Feldweg eingebogen, in dem der Lastwagen absackte.