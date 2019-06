Betrunkener findet Campingbus nur mit Hilfe der Polizei

Rhodt unter Rietburg Der 69-jährige Besucher eines Festes in Rhodt unter Rietburg (Kreis Südliche Weinstraße) hat am Freitagabend so tief ins Glas geschaut, dass er seinen in der Nähe abgestellten Campingbus nur noch mit Hilfe der Polizei wiedergefunden hat.

