Unfall Betrunkener Fahrer stürzt mit Auto in Fluss

Glück im Unglück hat ein betrunkener Autofahrer im Westerwald in Rheinland-Pfalz gehabt: Mit seinem Auto stürzte er mehrere Meter tief in einen Fluss - und wurde nur leicht verletzt. Der Wagen des 26-Jährigen sei in der Nacht in einer Kurve von der Straße abgekommen und habe das Geländer einer Brücke durchbrochen, teilte die Polizei mit. Nach dem Sturz nahe Herdorf im Hellertal habe der Mann das stark beschädigte Auto eigenständig verlassen und sei ins Krankenhaus gebracht worden.