Betrunkener fährt Schlangenlinien und schläft im Auto

Eine Polizeistreife fährt zu einem Einsatz. Foto: Patrick Seeger/dpa/Symbolbild.

Dillingen/Saar „Stark alkoholisiert und schlafend“ hat die Polizei einen Mann in Dillingen (Landkreis Saarlouis) in seinem Auto gefunden. Zuvor hatten Zeugen sich bei der Polizei gemeldet und den Mann und seinen Wagen als gefährdend gemeldet, teilte die Polizei in der Nacht zu Sonntag mit.

