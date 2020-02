Betrunkener fährt in Schaufenster von Autohaus

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Streifenwagens. Foto: Monika Skolimowska/zb/dpa/Archivbild.

Saarbrücken Ein betrunkener 34-Jähriger ist in der Nacht auf Dienstag bei einem Unfall mit seinem Wagen in das Schaufenster eines Autohauses in Saarbrücken gerast. Der Fahrer und seine Beifahrerin wurden dabei leicht verletzt, wie die Polizei Saarbrücken am Dienstag mitteilte.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Sie wurden zunächst in ein Krankenhaus gebracht. Eine dritte Person, die in dem Wagen mitfuhr, blieb unverletzt.