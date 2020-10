Betrunkener E-Scooter-Fahrer flieht vor Polizeikontrolle

Ein Polizeiauto fährt im Einsatz mit Blaulicht über eine Straße. Foto: Patrick Seeger/dpa/Archivbild

Kaiserslautern Ein betrunkener E-Scooter-Fahrer hat am Sonntag versucht, mit seinem Gefährt einer Polizeikontrolle zu entkommen. Das teilte die Polizei in Kaiserslautern am Sonntag mit.

Den Angaben zufolge wollten Beamte den 18 Jahre alten Mann am frühen Sonntagmorgen kontrollieren. Daraufhin sei er zunächst auf dem Roller davongefahren, später habe er die die Flucht zu Fuß fortgesetzt. Er konnte schließlich gestellt werden.