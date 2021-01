Betrunkener beschädigt zwei Autos und Hauswand

Ein Blaulicht auf dem Dach eines Polizeifahrzeugs. Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Neunkirchen Ein 29-jähriger betrunkener Autofahrer hat im saarländischen Neunkirchen zwei Fahrzeuge und eine Hauswand beschädigt. Der Fahrer hatte in der Nacht zu Sonntag „vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit in Verbindung mit alkoholischer Beeinflussung“ in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Auto verloren, wie die Polizei mitteilte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa