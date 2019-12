Betrunkener bedient Navi falsch: Unfall auf Fußgängerweg

Ein Streifenwagen der Polizei fährt mit Blaulicht über eine Straße. Foto: Patrick Seeger/dpa/Archivbild.

Neustadt/Weinstraße Ein betrunkener Tourist hat im Kreis Kaiserslautern das Navigationsgerät seines Autos versehentlich auf die Fußgängeransicht eingestellt - und deswegen einen Unfall gebaut. Wie die Polizei mitteilte, bemerkten Zeugen den Leihwagen des Mannes am Sonntagmorgen mitten auf einem Feld in Neustadt an der Weinstraße.

Der Mann habe im Auto gesessen und geschlafen, sein Wagen sei von einem Unfall stark beschädigt gewesen.