Betrunkener Autofahrer verursacht mehrere Unfälle in Polch

Ein Blaulicht der Polizei leuchtet auf. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/ZB

Polch Ein betrunkener Autofahrer hat mit seinem Geländewagen in Polch (Landkreis Mayen-Koblenz) mehrere Unfälle verursacht. Durch sein Fahrverhalten hatte der 57-Jährige am Mittwochabend auf seinem Weg durch die Stadt etliche andere Verkehrsteilnehmer in Gefahr gebracht, wie die Polizei mitteilte.

