Bad Dürkheim : Betrunkener Autofahrer überschlägt sich mehrfach

Haßloch Ein betrunkener Autofahrer hat sich im Landkreis Bad Dürkheim mit seinem Wagen mehrfach überschlagen. Zuvor war der 28-Jährige am Samstagabend in der Nähe von Haßloch von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Der Mann wurde leicht verletzt und konnte das auf einem Feld liegengebliebene Auto selbst verlassen.

Während der Unfallaufnahme wurde bei dem Fahrer durch einen Alkoholtest ein Wert von 1,92 Promille festgestellt. Den Führerschein musste er abgeben. Zur weiteren Untersuchung wurde er in ein Krankenhaus gebracht. An dem Auto entstand Totalschaden.

