Unfall Betrunkener Autofahrer überfährt 84-Jährige

Eine 84 Jahre alte Fußgängerin ist in Buchholz (Landkreis Neuwied) von einem betrunkenen Mann in seinem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte, sei der Fahrer mittleren Alters am Montagnachmittag von der Straße abgekommen und gegen den Bordstein geprallt. Nach dem Aufprall am Bordstein sei sein Fahrzeug über die Gegenfahrbahn auf den Gehweg geschleudert worden, so die Polizei weiter. Auf diesem habe das Auto die 84-Jährige erfasst.