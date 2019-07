Betrunkener Autofahrer schläft nach Unfall ein

Ein Blaulicht der Polizei. Foto: Lino Mirgeler/Archivbild.

Hillesheim Ein betrunkener Autofahrer hat sich nach einem Unfall auf einer Bundesstraße im Landkreis Vulkaneifel in seinem Wagen zum Schlafen gelegt. Eine Streife der Bundespolizei entdeckte den Mann am frühen Donnerstagmorgen in seinem Auto im Straßengraben, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

