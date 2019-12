Betrunkener Autofahrer baut Unfall und verletzt sich schwer

Ein fährt Rettungswagen mit Blaulicht über eine Straße. Foto: Lukas Schulze/dpa/Archivbild.

Niederhosenbach Ein betrunkener Autofahrer hat auf einer Straße in der Nähe von Niederhosenbach (Kreis Birkenfeld) einen Unfall gebaut und sich dabei schwer verletzt. Der 62-Jährige war am Montagnachmittag auf einer Straße in Richtung Herrstein gefahren, wie die Polizei Idar-Oberstein mitteilte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa