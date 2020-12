Betrunkener Autofahrer baut Unfall nahe Bremm

Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet. Foto: Patrick Pleul/dpa/Archivbild

Bremm Mit ordentlich Alkohol intus hat ein Autofahrer bei Bremm (Landkreis Cochem-Zell) einen Unfall gebaut. Der 27-Jährige war am Montagabend mit seinem Wagen in einer Linkskurve von der Straße abgekommen und in den Graben gefahren, wie die Polizei mitteilte.

