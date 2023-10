Polizeikontrolle Betrunkener Autofahrer „aggressiv und unkooperativ“

Kaiserslautern · Ein betrunkener Autofahrer ohne Führerschein hat bei einer Kontrolle der Polizei in Kaiserslautern Widerstand geleistet. Der 30-Jährige sei den Beamten am frühen Samstagmorgen in der Innenstadt aufgefallen, da er „mit seinem Fahrzeug nur noch auf einer Felge an der Vorderachse“ unterwegs gewesen sei, teilte die Polizei mit.

07.10.2023, 10:12 Uhr

Bei der Kontrolle habe sich der Mann zunehmend aggressiv und unkooperativ verhalten. Ihm sei mit Zwang auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen worden. Gegen ihn wird nun wegen Unfallflucht und Trunkenheit im Verkehr ermittelt. © dpa-infocom, dpa:231007-99-473488/2

(dpa)