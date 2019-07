Betrunkene Frau flippt aus: Mann stürzt Böschung hinab

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: Friso Gentsch/Archivbild.

St Martin Vermutlich aus Eifersucht hat eine betrunkene Frau ihren Partner nach einem Tanz mit einer anderen Frau so fest getreten, dass dieser eine drei Meter tiefe Böschung hinabgestürzt ist. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurde der 35-Jährige durch den Vorfall am Sonntagabend bei einem Fest in St.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa