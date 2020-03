Betrunkene bespucken Polizisten

Das Blaulicht auf einem Fahrzeug der Polizei leuchtet in der Dunkelheit. Foto: Monika Skolimowska/zb/dpa/Archivbild.

Völklingen Zwei Betrunkene haben am Wochenende im saarländischen Völklingen Polizisten bespuckt und beleidigt. Am Sonntagmorgen pöbelte ein 32-Jähriger zunächst Passanten an, wie die Polizei mitteilte. Der Mann habe nur einen Schuh getragen und eine blutende Platzwunde an der Stirn gehabt.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Vor den zur Hilfe gerufenen Beamten zog sich der Mann dann nackt aus und beleidigte, bespuckte und bedrohte die Polizisten. Diese sperrten ihn erst einmal in eine Zelle.