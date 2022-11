Ludwigshafen am Rhein : Betrunkene Autofahrerin mit zwei Kindern unterwegs

Ein Blaulicht leuchtet unter der Frontscheibe eines Einsatzfahrzeugs der Polizei. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Ludwigshafen Mit ihren beiden Kindern ist eine 42-Jährige in Ludwigshafen betrunken mit dem Auto unterwegs gewesen. Ein Atemalkoholtest wies einen Wert von 2,8 Promille auf, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Ein 65-jähriger Autofahrer habe am Donnerstagabend gesehen, wie die Frau Schlangenlinien gefahren sei, und die Polizei alarmiert.

Die Frau hielt demnach an, woraufhin der 65-Jährige sie ansprach. Weil sie einen stark betrunkenen Eindruck gemacht habe, hatte der Mann sie zu ihrer Wohnanschrift gefahren. Dort wartete bereits die Polizei auf sie.

Die Frau habe gestanden, betrunken mit dem Auto gefahren zu sein. Die Beamten stellten ihren Führerschein sicher, entnahmen ihr eine Blutprobe und informierten das Jugendamt. Die acht und zwölf Jahre alten Kinder wurden zum Vater gebracht. Die Frau muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

