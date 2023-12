Unfall Betrunken am Steuer: Autofahrer kracht in Hauswand

Henschtal/Kaiserslautern · Ein betrunkener Mann ist mit seinem Wagen in der Westpfalz gegen eine Hauswand gekracht. Der 21-Jährige sei am frühen Morgen des zweiten Weihnachtstages auf einer Landstraße zwischen Nanzdietschweiler und Glan-Münchweiler im Kreis Kusel unterwegs gewesen, teilte die Polizei in Kaiserslautern mit.

26.12.2023 , 10:52 Uhr

Die Leuchtschrift «Unfall» auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Eine Streife habe beobachtet, wie der Mann mit seinem Fahrzeug auf der Gegenspur unterwegs gewesen sei und dann Gas gegeben habe. Die Polizisten entdeckten den Wagen kurz darauf wieder in Henschtal, den Angaben zufolge war der 21-Jährige dort von der Straße abgekommen und gegen die Hauswand gefahren. Der Mann erlitt leichte Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Ain Atemalkoholtest habe 1,98 Promille bei ihm ergeben, teilte die Polizei weiter mit. Der Führerschein wurde sichergestellt. © dpa-infocom, dpa:231226-99-409162/2

(dpa)