Kriminalität Betrug mit Wunschkarten an Tankstelle aufgeflogen

Einer Tankstellen-Mitarbeiterin und ihrem Vorgesetzten in Trier ist ein Betrug mit Wunschkarten aufgefallen. Einem 86-jährigen Geschädigten konnten so 1800 Euro von insgesamt 4000 Euro zurückerstattet werden, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der Betroffene wollte demnach am Freitag in einer Tankstelle Wunschkarten mit 1000 Euro Guthaben aufladen.