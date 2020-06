Betrug mit Büromaterial: Sekretärin vor Gericht

Akten liegen auf dem Richtertisch. Foto: Patrick Pleul/zb/dpa/Archivbild

Frankfurt/Main Diebstahl und Betrug in einer Größenordnung von rund 400 000 Euro werden vom (morgigen) Dienstag an einer Sekretärin aus Bingen vor dem Landgericht Frankfurt zur Last gelegt. Der Anklage zufolge bestellte die 38 Jahre alte Frau aus Bingen in mehreren Tranchen für rund 400 000 Euro Toner-Kartuschen auf den Namen ihrer Firma, der Deutschen Bahn AG.

