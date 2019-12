Betrug bei Spenden: Verbraucherzentrale und LKA warnen

Eine Hand gibt Geld in einen Korb. Foto: Henning Kaiser/dpa/Archivbild.

Mainz Die Verbraucherzentrale und das Landeskriminalamt (LKA) in Rheinland-Pfalz warnen vor betrügerischen Spendensammlern. Gerade in der Vorweihnachtszeit werde in sozialen Netzwerken, an der Haustür, auf der Straße oder per Briefpost verstärkt zu Spenden aufgerufen, teilten die Behörden am Mittwoch mit.

„Doch nicht jeder, der Spenden sammelt, tut dies zum Wohle Dritter.“ Immer wieder gebe es Betrüger, die mit falschen Behauptungen an das Mitgefühl der Menschen appellierten, um so an Geld zu kommen.