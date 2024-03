Kriminalität Betrüger gibt sich als Polizist aus: 70.000 Euro Beute

Ein Rentner im Kreis Kusel ist Opfer eines Telefon-Betrugs geworden und hat dabei 70.000 Euro verloren. Der Betrüger hatte sich als Polizist ausgegeben, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Ersten Erkenntnissen zufolge erhielt der Rentner bereits vergangenen Donnerstag einen Anruf, in dem ein angeblicher Polizist behauptete, dass eine Bekannte von ihm in einen tödlichen Verkehrsunfall verwickelt sei. Die Inhaftierung der Frau könne aber durch Zahlung einer Kaution verhindert werden.