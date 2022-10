Bad Kreuznach : Betrüger erbeuten fünfstelligen Betrag von 83-Jähriger

Mainz/Bad Kreuznach Trickbetrüger haben einen mittleren fünfstelligen Geldbetrag von einer älteren Frau erpresst. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war die 83-Jährige aus Bad Kreuznach am vergangenen Freitag Opfer eines sogenannten Schockanrufs geworden.

Dabei gab sich ein Anrufer als Polizeibeamter aus und verlangte von der Frau eine hohe Kaution, da ihr Sohn angeblich Schuld an einem tödlichen Verkehrsunfall gewesen sein soll. Nach einem zweistündigen Telefonat übergab die Frau das Geld einem Mann auf einer Straße in Bad Kreuznach.

Drei ähnliche Schockanrufe gab es den Angaben zufolge ebenfalls am letzten Freitag und am Wochenende in Mainz. In allen Fällen wurde unter dem Vorwand eines schweren Verkehrsunfalls, den Freunde oder Verwandte verursacht haben sollen, eine hohe Kaution von den Angerufenen gefordert. Erfolg hatten die Betrüger aber nicht.